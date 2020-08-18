«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков

Лукашенко наградил силовиков медалями Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко наградил медалями «За безупречную службу» представителей МВД и внутренних войск. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 13 августа. Данная информация была опубликована на национальном правовом портале.

Указ состоит из 25 страниц, на которых содержатся фамилии сотрудников, которым присвоены медали первой, второй и третьей степени.

Медалями были награждены более 300 человек.

Среди тех, кто награжден медалями, есть водители автозаков и несколько сотрудников СИЗО по всей Беларуси.

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