Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту замены флага на площади Ленина в Гомеле

Протестующие 16 августа в Гомеле заменили флаги на флагштоках. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Следственный комитет в Гомеле возбудил уголовное дело из-за замены государственного флага на национальный бело-красно-белый. Это произошло на площади Ленина 16 августа - здесь проходил многотысячный мирный митинг.

В областном управлении СК официальный представитель Мария Кривоногова подтвердила «Комсомолке», что возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется. Насчет подозреваемых тоже пока нет никаких сведений.

Как сообщают очевидцы, бело-красно-белый флаг висел возле облисполкома и драмтеатра целый день. Позже его заменили на государственный красно-зеленый, а поднимающее устройство на флагштоке заварили.