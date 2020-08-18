В газете «Звязда» передумали увольнять главного редактора, но сотрудники все еще настроены решительно

В газете "Звязда" уволен главный редактор. Фото: mediators.pro

В газете «Звязда» передумали пока увольнять главного редактора. Но сотрудники по-прежнему настроены решительно против политики Министерства информации.

Напомним, что ранее «Комсомолке» один из сотрудников издания рассказал, что 18 августа был уволен главный редактор газеты «Звязда». После этой новости сотрудники издания начали писать заявления на увольнения. Также коллектив отправил обращение в Министерство информации.

«В понедельник, 17 августа, сотрудники издания сообщили руководству, что планируют честно освещать все те события, которые происходят в Беларуси. Сразу после этого в редакцию приехал министр информации, а после - идеолог из Администрации президента. А во вторник, 18 августа, мы узнали, что уволен главный редактор», - рассказал один из сотрудников газеты.

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Типографская машина сломалась и не смогла отпечатать тираж, но мы делаем все, чтобы доставить газету нашим читателям! Она поступит в продажу завтра, 19 августа.Типографию, к слову, нашли за час (подробности).