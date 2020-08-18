Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 августа 2020 года: 84 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 18 августа. Всего число зараженных составляет 69 673 человека. Прирост за сутки - 84 случая.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 67 339 белорусов. Не обошлось и без смертей. За сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерли 617 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 429 тысяч 532 теста для выявления COVID-19.

В мире на 18 августа число заразившихся коронавирусом составило 21,8 миллиона человек.

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