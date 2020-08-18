Белстат официально: В Беларуси наблюдается снижение ВВП

ВВП Беларуси продолжает снижаться и в январе-июле составляет 80 миллиардов рублей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

По информации Национального статкомитета, опубликованной на официальном сайте, в Беларуси за 7 месяцев 2020 года наблюдается снижение ВВП,

Так, подчеркнули в Белстате, по первой оценке за период с января по июль (включительно) ВВП составил 80 миллиардов рублей. Это на 1,6 процента менее, чем составлял белорусский ВВП в январе - июле 2019 года.

Напомним, в июле 2020 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщал, что по оценкам правительства в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия для экономики, удастся избежать снижения ВВП.

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