Белстат официально: В Беларуси наблюдается снижение ВВП

ВВП Беларуси продолжает снижаться и в январе-июле составляет 80 миллиардов рублей.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
По информации Национального статкомитета, опубликованной на официальном сайте, в Беларуси за 7 месяцев 2020 года наблюдается снижение ВВП,
Так, подчеркнули в Белстате, по первой оценке за период с января по июль (включительно) ВВП составил 80 миллиардов рублей. Это на 1,6 процента менее, чем составлял белорусский ВВП в январе - июле 2019 года.
Напомним, в июле 2020 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщал, что по оценкам правительства в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия для экономики, удастся избежать снижения ВВП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков
Соответствующий указ белорусский лидер подписал еще 13 августа (подробности).
Лукашенко на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»
Александр Лукашенко прилетел на завод колесных тягачей в Минске и поговорил с коллективом (подробности).
В мире доллар дешевеет, а золото дорожает. Как это отразится на курсе в Беларуси?
Американский зеленый выглядит все слабее (подробности).