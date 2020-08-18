Разбой в Минске: неизвестные с горлышком от бутылки требовали у кассира деньги, но она их не отдала

В Минске расследуют разбойное нападение на магазин. Фото: СК

Разбойное нападение произошло в Минске в магазине бытовой химии 17 августа около 18.45. Неизвестные подошли к кассиру и потребовали деньги из кассы. Один из нападавших угрожал горлышком от стеклянной бутылки.

- Работница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия, - уточняет СК.

По факту группового разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РБ. Личности нападавших устанавливаются.

Милиция и следователи просят содействия в розыске мужчин, которые попали на записи камер видеонаблюдения. Если вам о них что-либо известно, обратитесь в управление Следственного комитета по Минску по номеру телефона 8 (017) 389-55-55 или позвоните в милицию 102.