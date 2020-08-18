За полгода 2020-го денежные доходы белорусов выросли на 5,4%, заявили в Белстате

В Белстате считают, что в 2020-ом году доходы белорусов выросли. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На сайте Национального статистического комитета появились данные статистики роста реальных денежных доходов населения в Беларуси за прошедшие шесть месяцев непростого 2020 года.

Так, в Белстате пришли к выводу, что за январь - июнь текущего года, по сравнению с первым полугодием 2019-го, денежные доходы белорусов выросли на 5,5%.

Источниками доходов главным образом являются зарплата (64,3%), доходы от предпринимательства либо другой оплачиваемой деятельности (7,3%), пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению (23,5%), доходы, которые приносят собственность, и иные (4,9%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белстат официально: В Беларуси наблюдается снижение ВВП

Снижение валового внутреннего продукта составило около 1,6% (подробности).

В июне белорусская экономика потеряла 5 тысяч рабочих мест. Чаще других увольняли страховщиков

Врачей и учителей тоже приняли на работу меньше, чем уволили (подробности).

Рабочие на бастующем «Беларуськалии»: «Народ не успокоится. А смысл успокаиваться?»

Работники говорят о том, чтобы президент снял с себя полномочия и выпустил политзаключенных (подробности).