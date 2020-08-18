За полгода 2020-го денежные доходы белорусов выросли на 5,4%, заявили в Белстате

В Белстате считают, что в 2020-ом году доходы белорусов выросли.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
На сайте Национального статистического комитета появились данные статистики роста реальных денежных доходов населения в Беларуси за прошедшие шесть месяцев непростого 2020 года.
Так, в Белстате пришли к выводу, что за январь - июнь текущего года, по сравнению с первым полугодием 2019-го, денежные доходы белорусов выросли на 5,5%.
Источниками доходов главным образом являются зарплата (64,3%), доходы от предпринимательства либо другой оплачиваемой деятельности (7,3%), пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению (23,5%), доходы, которые приносят собственность, и иные (4,9%).
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