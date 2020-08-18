В Бресте 18 августа состоится матч первого раунда Лиги чемпионов: он пройдет без зрителей

Фото: dynamo-brest.by

Брест 18 августа принимает первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Против «Динамо-Брест» на домашнем стадионе команды сыграет казахстанская «Астана».

По решению УЕФА матч состоится без болельщиков. Он начнется на стадионе «Брестский» в 21.00.

Известно, что УЕФА назначил судейскую бригаду: обслуживать матч будут судьи и ассистенты из Сербии.

Матч будет продолжаться до победы. При необходимости будет назначена серия одиннадцатиметровых ударов или дополнительное время.

- Мы понимаем, что соперник серьезный и опытный, но судьба этого противостояния будет решаться в одной игре. Мы играем дома. К сожалению, без болельщиков, но в любом случае мы должны показать хороший футбол. Оцениваю шансы 50 на 50, - сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Ковальчук.