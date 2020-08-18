МВД о пропавших во время задержаний на акциях 9 - 13 августа: "Часто информация оказывается недостоверной"

После протестов и задержаний 9 - 13 августа в Беларуси некоторые люди пропали безвести. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» задавалась вопросом о том, сколько людей в Беларуси пропали за время протестной недели? Волонтеры поисковых отрядов сообщали нам, что после событий 9 - 13 августа им поступают сотни звонков об исчезнувших без следа белорусах.

Появились также отдельные группы на сайтах и в соцсетях, где родные и знакомые искали, как они думали, без вести пропавших людей. Проверкой такой информации занялись и в МВД, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

- Были проверены личности более 70 граждан, участников несанкционированных акций 9 - 13 августа, чьи данные были указаны в интернет-списках о розыске. В итоге из всех указанных людей только одна женщина действительно оказалась пропавшей без вести, ее правоохранители ищут с 6 августа, а многие из других якобы разыскиваемых вообще находились дома. Информация о других оказалась неправдивой и не в полной мере соответствующей действительности. Кроме того, часто информация о розыске с интернет-ресурсов просто не удаляется вовремя, - подчеркнула официальный представитель МВД.

Граждан попросили более критически относиться к таким публикациям. А если ваш родственник действительно пропал, то обращаться в первую очередь следует с заявлением в местное ОВД.

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