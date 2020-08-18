Курсы валют в Беларуси на 18 августа: доллар и евро на торгах выросли

Актуальные курсы валют в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 18 августа.

Доллар подрос на 0,0094 и теперь стоит 2,4677 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0193 и теперь стоит 2,9336 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0047 и теперь стоит 3,3601 белорусского рубля за 100 российских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белстат официально: В Беларуси наблюдается снижение ВВП.

Снижение валового внутреннего продукта составило около 1,6%. (подробности)

За полгода 2020-го денежные доходы белорусов выросли на 5,4%, заявили в Белстате.

Статистики сравнили доходы граждан Беларуси в 2019-м и 2020-м и пришли к выводу, что мы стали богаче. (подробности)

Мясо, молоко и овощи в Беларуси до конца 2020 года дорожать не будут?

Государство намерено продлить регулирование цен на эти и другие социально значимые товары. (подробности)