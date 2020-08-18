Около 500 человек пришли в Минске к СИЗО поздравить Сергея Тихановского с днем рождения

В полдень около СИЗО на Володарского собралось около 500 человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В полдень 18 августа около 500 человек пришли к стенам следственного изолятора МВД на улице Володарского в Минске, где, предположительно, содержится блогер Сергей Тихановский, которому было отказано в регистрации на выборах президента - вместо него свою кандидатуру выставила его супруга Светлана. Сергею сегодня исполняется 42 года. Люди скандируют «С днем рождения!», «Поздравляем!», «Свободу!», «Выпускай!». В руках у людей белые и красные воздушные шарики, бело-красно-белые флаги и флаги с надписью «Страна для жизни» - именно так называется ютуб-канал Тихановского. Многие привезли воду и сигареты, которые планируют передать в СИЗО. У изолятора устроили свободный микрофон, пришедшие поздравляют и благодарят Тихановского и призывают Светлану Тихановскую вернуться в страну в качестве законно избранного президента. Активисты раздают открытки, которые можно подписать и отправить в СИЗО. В небо выпустили гелевые воздушные шары с привязанными к ним тапками, а на крыльце проходной СИЗО оставили торт.

Люди пришли поздравить Сергея Тихановского с днем рождения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди пришли поздравить Сергея Тихановского с днем рождения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

29 мая Тихановский был задержан и арестован во время легального пикета в Гродно, где производился сбор подписей за выдвижение Тихановской кандидатом в президенты. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел. В частности, открыто дело по части 3 статьи 130 УК Беларуси о возбуждении социальной вражды и о призывах к совершению насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, а также дело по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Люди пришли поздравить Сергея Тихановского с днем рождения. Фото: Павел МАРТИНЧИК