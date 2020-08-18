Макей пообщался с главами МИД Финляндии и Швеции: их интересовала ситуация в Беларуси

Владимир Макей разговаривает с министрами других стран о поствыборной ситуации в Беларуси. Фото: МИД Латвии.

О том, что во вторник, 18 августа, министр иностранных дел Беларуси провел несколько телефонных переговоров с зарубежными коллегами, сообщила БелТА по информации пресс-службы МИДа.

Так, Владимир Макей разговаривал с Анной Линде, главой шведского дипведомства. Они говорили о прошедших выборах в Беларуси, актуальной ситуации в стране и реальных перспективах сотрудничества республики с ЕС и ОБСЕ.

- Затем министр Макей созвонился с Пекка Хаависто, главой МИД Финляндии. После разговора о поствыборной ситуации в Беларуси оба главы дипведомств подтвердили свою заинтересованность в сохранении диалога и каналов коммуникации между странами, - уточнили в пресс-службе.

В целом на 18 августа у Владимира Макея запланирован ряд телефонных переговоров с зарубежными коллегами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Меркель 18 августа планирует позвонить Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Ангела Меркель сообщила, что на данный момент Берлин пытается по дипканалам связаться с Лукашенко (подробности).

За закрытыми дверями: Зеленский провел совещание по Беларуси.

Президент Украины обсуждал ситуацию в соседней стране с главами разведывательных органов, руководителями силовиков и администрацией из ряда областей (подробности).