Министерство образования просит не травить учителей

Фото: телеграм-канал "Брест: слухи и факты"

Министерство образования отреагировало на «агрессивные выпады в адрес белорусских учителей» в соцсетях. Речь идет о чатах, где публикуются личные данные учителей и, по словам Минобра, призывы рассылать угрозы. Кроме того, некоторые белорусы оставляют на воротах школ плакаты и грамоты, которые им когда-то вручали учителя, ставшие потом членами избирательных комиссий.

- Тем самым углубляются и комбинируются формы психологического давления, травлю пытаются перенести на места, организовать и спровоцировать территориально. Все эти действия имеют очевидную цель - срывать и блокировать подготовку к учебному процессу, - так комментирует это Министерство образования Беларуси.

Ведомство заявляет, что белорусские учителя честно и добросовестно выполняют свою работу и призывают прекратить эти акции у школ.

- Мы призываем не превращать учебные заведения в площадку политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы, - говорится в сообщении министерства.