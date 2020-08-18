Бывший журналист президентского пула Дмитрий Семченко объяснил, почему уволился: «Молчать - значит умереть»

Дмитрий Семченко рассказал, что думает о работе СМИ и насилии. Фото: телеканал ОНТ

Дмитрий Семченко, уже бывший журналист передачи "Антифейк" на ОНТ и журналист президентского пула, рассказал, что думает о ситуации в Беларуси и почему уволился.

- Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом! Моя Беларусь и люди, которые здесь живут, - для меня высшая ценность. Как я могу говорить с экрана про шатающихся по улице наркоманов и безработных или снимать про уборочную, когда наших девочек насилуют в автозаках? - пишет Семченко.

Он приводит и другие примеры жестокого обращения с задержанными, о которых последние несколько дней много писала и «Комсомолка».

- Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребенка. Поверить руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда уже не греет плед, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном - вернуться назад и сделать все по совести... - заключает Дмитрий Семченко.

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