Глава Минздрава: "В моргах больниц только умершие в медучреждениях. Неопознанных трупов там нет"

Владимир Караник опубликовал открыто письмо к протестующим и медикам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в понедельник, 17 августа, медики вышли на митинг у здания Минздрава. Правда, содержательного и спокойного диалога не получилось - все были напряжены, и в какой-то момент министр Караник поспешил покинуть митинг.

Во вторник, 18 августа, глава ведомства опубликовал открытое письмо, сообщила БелТА. «Комсомолка» публикует некоторые выдержки и тезисы объемного обращения.

Не сторонник мегафонной дипломатии

В начале письма Караник заметил, что сейчас человеческое общение заменилось «ядовитыми постами в соцсетях», заявлениями за спиной, исподтишка.

- Я не сторонник мегафонной дипломатии, всегда считал, что поиск решения за круглым столом - наиболее правильный путь. Но вчера вышел, чтобы наладить диалог с коллегами. Как вы видели, диалога не было, - констатировал министр.

И добавил, что на митинге у Минздрава было далеко не большинство медиков.

Нужен не пиар, а результат

Далее Караник задался риторическим вопросом «почему?». И обозначил существующие (в том числе и с этим вопросом) проблемы в здравоохранении: недостаточное общение с пациентами, ошибки в диагностике, взятки и вымогание денег с пациентов…

- Когда я сталкивался с подобными проблемами, мне никогда и в голову не приходило переводить обсуждение в публичную плоскость, публиковать фамилии нерадивых сотрудников для всеобщего шельмования. Я всегда считал правильным разобраться в причинах. Потому что нам нужен не пиар - нам нужен результат, наша система здравоохранения должна становиться лучше, современнее и добрее, - подчеркнул министр.

По словам министра на митинге у Минздрава было далеко не большинство медиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возможности дать ответ не было

Вернувшись к теме митинга, Владимир Караник заявил, что на акции у него не было возможности дать ответ. И решил ответить на них в письме. Вот какие заявления прозвучали письменно от главы Минздрава:

- Ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для перевозки к местам задержаний;

- Похожая на раскраску машин скорой - у машин медслужбы внутренних войск, где находятся военные медики в военной форме. Они оказывали медпомощь своим пострадавшим коллегам в эпицентре, что стало основой для слухов;

- По иным фактам будут проверки. Так как информация о силовиках в машинах скорой небезопасна прежде всего для самих медиков - может вызвать агрессию протестующих;

- В воскресенье, 9 августа, для оказания медпомощи задержанным в каждом РУВД Минска и крупных городах дежурили кареты скорой помощи;

- В изоляторах и СИЗО работают медики пенитенциарной системы, а Минздрав выдал постановление, чтобы иметь возможность оказывать помощь задержанным.

- В результате плотного взаимодействия Минздрава и МВД максимально быстро решались вопросы с оказанием медпомощи задержанным, обеспечением им человеческих условий пребывания. Как результат - переводы задержанных, нуждающихся в оказании медпомощи, из мест содержания в стационары, оперативное освобождение из изоляторов и центров, где условия не соответствовали нормативам;

- На 17 августа на Окрестина находилось 6 человек, задержанных на акциях протестов. В Жодино не осталось ни одного из тех, кого задерживали во время протестов. Всех задержанных медработников выпустили по согласованию с главой МВД, под поручительство министра здравоохранения;

- В больницах и поликлиниках не проводится судмедэкспертиза и не дают на нее направления, но можно зафиксировать факты обращения за медпомощью, описать повреждения и со слов пациента обстоятельства травмирования. Только за 16 августа и только в Минске 160 человек зафиксировали полученные травмы подобным образом;

- В морги Минздрава доставляются только пациенты, умершие в медучреждениях. Неопознанных трупов на 18 августа там нет.

Караник попросил медиков умерить эмоции напомнил о второй волне коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Страшно представить, что будет, если придет вторая волна COVID-19"

- Коллеги, всем необходимо умерить эмоции. В свободное от работы время вы вправе выражать свою гражданскую позицию, и может, даже не выходом на улицы, а дополнительным объемом работ на благо граждан… Каждый волен принимать самостоятельное решение. И перестаньте оскорблять друг друга, иначе просто страшно представить, что будет, если действительно придет вторая волна коронавирусной инфекции. А эту опасность никто не отменял, - подытожил глава Минздрава.

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