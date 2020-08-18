Глава Минздрава: "В моргах больниц только умершие в медучреждениях. Неопознанных трупов там нет"

Владимир Караник опубликовал открыто письмо к протестующим и медикам.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в понедельник, 17 августа, медики вышли на митинг у здания Минздрава. Правда, содержательного и спокойного диалога не получилось - все были напряжены, и в какой-то момент министр Караник поспешил покинуть митинг.
Во вторник, 18 августа, глава ведомства опубликовал открытое письмо, сообщила БелТА. «Комсомолка» публикует некоторые выдержки и тезисы объемного обращения.
Не сторонник мегафонной дипломатии
В начале письма Караник заметил, что сейчас человеческое общение заменилось «ядовитыми постами в соцсетях», заявлениями за спиной, исподтишка.
- Я не сторонник мегафонной дипломатии, всегда считал, что поиск решения за круглым столом - наиболее правильный путь. Но вчера вышел, чтобы наладить диалог с коллегами. Как вы видели, диалога не было, - констатировал министр.
И добавил, что на митинге у Минздрава было далеко не большинство медиков.
Нужен не пиар, а результат
Далее Караник задался риторическим вопросом «почему?». И обозначил существующие (в том числе и с этим вопросом) проблемы в здравоохранении: недостаточное общение с пациентами, ошибки в диагностике, взятки и вымогание денег с пациентов…
- Когда я сталкивался с подобными проблемами, мне никогда и в голову не приходило переводить обсуждение в публичную плоскость, публиковать фамилии нерадивых сотрудников для всеобщего шельмования. Я всегда считал правильным разобраться в причинах. Потому что нам нужен не пиар - нам нужен результат, наша система здравоохранения должна становиться лучше, современнее и добрее, - подчеркнул министр.
По словам министра на митинге у Минздрава было далеко не большинство медиков.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Возможности дать ответ не было
Вернувшись к теме митинга, Владимир Караник заявил, что на акции у него не было возможности дать ответ. И решил ответить на них в письме. Вот какие заявления прозвучали письменно от главы Минздрава:
- Ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для перевозки к местам задержаний;
- Похожая на раскраску машин скорой - у машин медслужбы внутренних войск, где находятся военные медики в военной форме. Они оказывали медпомощь своим пострадавшим коллегам в эпицентре, что стало основой для слухов;
- По иным фактам будут проверки. Так как информация о силовиках в машинах скорой небезопасна прежде всего для самих медиков - может вызвать агрессию протестующих;
- В воскресенье, 9 августа, для оказания медпомощи задержанным в каждом РУВД Минска и крупных городах дежурили кареты скорой помощи;
- В изоляторах и СИЗО работают медики пенитенциарной системы, а Минздрав выдал постановление, чтобы иметь возможность оказывать помощь задержанным.
- В результате плотного взаимодействия Минздрава и МВД максимально быстро решались вопросы с оказанием медпомощи задержанным, обеспечением им человеческих условий пребывания. Как результат - переводы задержанных, нуждающихся в оказании медпомощи, из мест содержания в стационары, оперативное освобождение из изоляторов и центров, где условия не соответствовали нормативам;
- На 17 августа на Окрестина находилось 6 человек, задержанных на акциях протестов. В Жодино не осталось ни одного из тех, кого задерживали во время протестов. Всех задержанных медработников выпустили по согласованию с главой МВД, под поручительство министра здравоохранения;
- В больницах и поликлиниках не проводится судмедэкспертиза и не дают на нее направления, но можно зафиксировать факты обращения за медпомощью, описать повреждения и со слов пациента обстоятельства травмирования. Только за 16 августа и только в Минске 160 человек зафиксировали полученные травмы подобным образом;
- В морги Минздрава доставляются только пациенты, умершие в медучреждениях. Неопознанных трупов на 18 августа там нет.
Караник попросил медиков умерить эмоции напомнил о второй волне коронавируса.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Страшно представить, что будет, если придет вторая волна COVID-19"
- Коллеги, всем необходимо умерить эмоции. В свободное от работы время вы вправе выражать свою гражданскую позицию, и может, даже не выходом на улицы, а дополнительным объемом работ на благо граждан… Каждый волен принимать самостоятельное решение. И перестаньте оскорблять друг друга, иначе просто страшно представить, что будет, если действительно придет вторая волна коронавирусной инфекции. А эту опасность никто не отменял, - подытожил глава Минздрава.
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