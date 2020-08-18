«Главное, что мы не боимся»: работники Минского завода шестерен вышли на акцию солидарности. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Во вторник, 18 августа, к проходной Минского завода шестерен, который находится на Долгобродской улице, вышли около 50 сотрудников - в основном молодежь. Они держали в руках плакаты «МЗШ с народом», «Мы против насилия», белые и красные воздушные шарики.

- Ребята, а я не успела сделать плакат, - говорит своим коллегам девушка.

- Ничего страшного. Главное, что мы не испугались и вышли сюда сегодня, - ответил ей парень.

Одна из сотрудниц завода рассказала о том, что происходит внутри. По ее словам, забастовки на заводе нет, все работают.

- Нам можно митинговать только в нерабочее время, - рассказала женщина. - ИТРов (инженерно-технических работников. - Ред.) отпустили на два часа. В каких-то цехах руководство сказало: «Хотите митинговать - берите отпуск. Без сохранения заработной платы».

По ее словам, в пятницу и в понедельник внутри завода также проходили митинги.

- Собралось 300 - 400 человек. Поддержки от директора завода протестующие не увидели. Я не знаю, почему сейчас так мало вышло. Может быть, в конце смены выйдут.

Молодой сотрудник завода, стоящий рядом, к таким прогнозам относится скептически.

- Не выйдут они, - считает парень. Все, кто хотел выйти, - все уже здесь.

Работники завода рассказывают, что недовольны работой профсоюза.

- Мы отчисляем им один процент с нашей зарплаты, а поддержки никакой, - говорит сотрудница. - А на эти деньги они могли бы что-то организовать и поддержать нас.

За митингом из окон административного корпуса завода наблюдают другие сотрудники. Кто-то машет своим коллегам руками. Водители проезжающих машин гудят в знак поддержки. Гудел даже водитель рейсового автобуса и самосвала с песком.