Глава белорусских католиков попросил личную встречу с главой МВД Юрием Караевым

Архиепископ-митрополит Кондрусевич хочет поговорить с главой МВД о ситуации в Беларуси и предотвратить насилие со стороны силовиков впредь. Фотоколлаж: chatolic.by.

Первое заявление насчет непростой послевыборной ситуации в Беларуси архиеписком Тадеуш Кондрусевич сделал еще 12 августа. Тогда глава белорусских католиков призвал белорусские власти провести переговоры и не решать судьбу страны на баррикадах, проливая братскую кровь.

Во вторник, 18 августа, архиепископ сделал еще одно заявление, оно опубликовано на портале chatolic.by.

В этот раз митрополит Кондрусевич обратился к главе МВД Юрию Караеву. Глава католиков в Беларуси попросил разрешения со стороны силовиков на то, чтобы духовенство могло посещать людей, задержанных после президентских выборов, для того, чтобы им была оказана необходимая помощь, прежде всего духовная.

- Кроме того, архиепископ попросил Караева лично принять его для обсуждения сложной ситуации в Беларуси с целью предупреждения повтора насилия в будущем, - сообщается в заявлении.

Также Кондрусевич призвал главу МВД немедленно освободить всех политических задержанных.

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