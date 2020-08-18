МВД объяснило, за что наградили почти 300 сотрудников милиции

МВД пояснило, за что дали награды 300 сотрудникам милиции. Фото: БелТА

Во вторник, 18 августа, стал известен список людей, которых президентским указом наградили медалями «За безупречную службу» I, II и III степени.

В Министерстве внутренних дел рассказали подробнее, кто эти 300 награжденных сотрудников милиции и за что их отметили.

Награды «За безупречную службу» получили начальники и рядовые сотрудники, которые прослужили в органах внутренних дел 10, 15 или 20 лет.

- Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы, - комментируют в МВД.

Согласно президентскому указу, наградами отмечены сотрудники УВД из Минска и областных центров, территориальных органов внутренних дел, работники департаментов, военнослужащие внутренних войск МВД. Это сотрудники милиции общественной безопасности, криминальной милиции, а также кадровики, юристы, медики, работники тыла, финансисты, преподаватели и даже водители автозаков.