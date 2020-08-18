В Минске насмерть сбили 19-летнего пешехода. В МВД подчеркнули - он участвовал в протестах

В МВД подтвердили смерть еще одного участника уличных протестов в Беларуси. Фото: МВД.

Пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале 18 августа сообщила о смертельном наезде. Трагедия, по информации силового ведомства, произошла на Партизанском проспекте в Минске ночью воскресенья, 16 августа.

ДТП произошло около 3.20 16 августа. Водитель легкового «Рено» допустил наезд на 19-летнего пешехода.

- По предварительной информации, погибший находился на проезжей части проспекта. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии, - сообщили в МВД.

Также в ведомстве уточнили, что незадолго до смертельного наезда парня предупреждали об опасности.

Молодой человек попал под колеса авто, когда вышел на проезжую часть. Фото: МВД.

- Находившийся на дороге пешеход участвовал в несанкционированном мероприятии - акциях протестов, которые проходят в Минске последнюю неделю. Молодого человека на проезжей части заметил проезжавший водитель «Фольксвагена», он притормозил и сказал парню уйти с дороги на тротуар, тот не послушался. Через несколько минут он угодил под другую машину, - подчеркнули в пресс-службе.

В интернете погибшего парня уже назвали «третьей жертвой акций протестов». По факту ДТП проводится проверка.

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