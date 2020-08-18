Меркель и Макрон созвонились с Путиным по поводу Беларуси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила Путину. Фото: Оксана БРОВАЧ

Ангела Меркель 18 августа позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси после выборов.

- Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис, - так содержание беседы передает Бундесканцелярия Германии.

В этот же день с Путиным про Беларусь говорил президент Франции Эмануэль Макрон. Пресс-релиз по поводу этого разговора Елисейский дворец не разместил. Зато о нем рассказал Кремль.

- Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Хотела поговорить». Лукашенко заявил, что 16 августа ему звонила Меркель, но в правительстве Германии эту информацию опровергли (читать далее)