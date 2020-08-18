В Витебске власти открыли горячую линию, собирают информацию о насилии на мирных акциях. Куда звонить?

В понедельник в Витебске делегации протестующих удалось встретиться с председателем облисполкома, после этого власти организовали горячую линию. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Витебский облисполком открыл горячую линию, куда можно звонить, чтобы рассказать о фактах насилия во время мирных акций протеста и неправомерных задержаниях. Власти открыли горячую линию на следующий день после того, как 15 представителям протестующих удалось встретиться с председателем облисполкома Николаем Шерстневым. Протестующие вызывали чиновников на открытый диалог, но к ним никто не вышел, а губернатор согласился принять только 15 человек.

Прессу на встречу не допустили. Беседа, в которой кроме губернатора приняли участие начальник УВД, начальник УСК, прокурор области, мэр Витебска и другие чиновники, длилась почти четыре часа.

По официальной информации, появившейся на сайте облисполкома, «всех собравшихся объединило главное - недопущение дестабилизации мирной обстановки в государстве». Приводятся слова начальника областного УВД Михаила Гриба о том, что «правоохранители заранее предупреждали людей о недопустимости подобных мероприятий и участия в них, поэтому при пресечении нарушений правопорядка сотрудники милиции были нацелены на максимально адекватное применение силы», и председателя облисполкома Николая Шерстнева о забастовках. «Забастовки и призывы к ним - один из инструментов раскачивания агрессии и протестных настроений, преимущественно распространяемых через социальные сети, телеграм-каналы», - считает губернатор.

18 августа на сайте облисполкома опубликовали номер телефона горячей линии. Если в Витебской области представители правоохранительных органов вас неправомерно задержали, избивали, унижали, оказывали давление в любой форме, звоните 8-0212-33-61-63. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

- Нужно звонить, нужно писать заявления в прокуратуру, в Следственный комитет, стучаться во все двери, - считает правозащитник Павел Левинов. - Я знаю такие истории, которые произошли в Витебске, и помогал нескольким людям, которых избивали и неправомерно задерживали.