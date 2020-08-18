Лукашенко про Координационный совет: Это попытка захвата власти

Президент поручил заняться Координационным штабом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза дал оценку идее создания Координационного совета.

- Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит, - заявил президент.

Александр Лукашенко в курсе, что штаб оппозиционного кандидата объявил о том, что этот совет намерен разрабатывать механизмы, которые помогут осуществить передачу власти.

- Требуют ни много ни мало - передать им власть. Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти. Со всеми вытекающими последствиями, - заявил Лукашенко.

Он поручил правительству и Администрации подготовить информацию о последствиях этого плана.

- Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы, - цитирует президента БелТА.