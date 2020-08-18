Экономисты заявили, что репрессии и нарушения прав человека ведут к «катастрофическим экономическим последствиям»

Авторами письма подчеркивается, что никакими средствами не компенсируются человеческие потери, страдания и нарушения человеческих прав Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если насильственные действия и нарушения прав человека в Беларуси продолжатся, начнутся «катастрофические экономические последствия». Об этом сообщает открытое письмо адресованное белорусским властям. Его подписали 98 экономистов из 17 стран мира.

Авторами письма подчеркивается, что никакими средствами не компенсируются человеческие потери, страдания и нарушения человеческих прав. Но у тех должностных лиц, которые влияют на политику, еще есть возможность «спасти нацию от дальнейшей трагедии и завоевать уважение в будущем», - сообщает TUT.by.

Одним из возможных последствий эксперты называют отток человеческого и финансового капитала. Могут пойти на уменьшение инвестиций и доступ к иностранному капиталу. Также утрата доверия произойдет к финансовому рынку, а то и вовсе рискует быть утерянным. Массово покидать страну начнут врачи, инженеры и другие квалифицированные специалисты. «РБ перестанет быть IT-страной, если продолжится блокировка интернета для жителей и бизнеса, говорится в письме.

Вторым пунктом экономисты называют снижение кредитного рейтинга. Это увеличит стоимость обслуживания государственного долга. За этим последует в свою очередь рост налоговой нагрузки и сокращение государственных расходов или ухудшение качества государственных услуг. «Государство в котором власть устанавливает административный контроль над третьим по величине частным банком, никогда не заимеет высокий суверенный рейтинг», - отмечается на страницах письма.

Что касается макроэкономической стабильности, то потери человеческих и финансовых капиталов и недоступность международных финансовых рынков значительно ее пошатнут. Из-за этого начнется рост инфляции, девальвация белорусского рубля, усиление долларизации экономики и даже кризис банковской системы, полагают эксперты.

Обращение инициировал Центр социально-экономических исследований CASE Belarus. В число подписавшихся входят профессор Лешек Бальцерович, основатель «Форума гражданского участия» (Польша), Станислав Гомулка, член Польской академии наук и экс-замминистра финансов Польши, Роэль Бетсма, заместитель декана в Амстердамской школе экономики (Нидерланды), Кристофер Хартвелл из Борнмутского университета (Великобритания), Георг Фишер, старший научный сотрудник Венского института международных экономических исследований (Австрия), и многие другие представители знаменитых вузов и исследовательских центров из 17 стран мира.

Письмо будет передано белорусским властям.