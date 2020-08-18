Лукашенко: Мы развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы

Лукашенко опасается за западные границы Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси 18 августа обсудил ситуацию не только в Беларуси, но и за ее пределами.

- Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления, - говорит президент.

По его словам, о напряженной ситуации на западной границе он знал давно, обсуждал этот вопрос с Минобороны.

- Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств. - Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально, - заявил Лукашенко.

Вероятно, он имел в виду, что во время массовых протестов привлекались кроме милиции и военнослужащие. В частности, в Бресте в оцеплении площади Ленина участвовали пограничники, в городе дежурили солдаты 38-й десантно-штурмовой бригады.

- Сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении, - цитирует президента БелТА.