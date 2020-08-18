«Недостаточно демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

«Протесты в Беларуси выглядят мирными, США поддерживают демократию», - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме. Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен обсуждать с Российской Федерацией ситуацию в Республике Беларусь. Об этом сообщило агентство «Рейтер».

Президентом США также отмечается, что в нашей стране «недостаточно демократии».

«Протесты в Беларуси выглядят мирными, США поддерживают демократию», - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

«Я люблю демократию, это важное слово. Но мы, похоже, не видим много демократии в Беларуси. Мы общаемся с разными людьми. В нужное время мы обсудим эту ситуацию с Россией, будем разговаривать и с другими. Но сейчас можно сказать точно одно: это большая демонстрация - и, определенно, она мирная», - отметил президент США.

Ранее Дональд Трамп уже реагировал на ситуацию в Беларуси. Тогда по поводу протестов он сказал, что ситуация весьма ужасна.

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