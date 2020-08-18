Минобороны заявило, что зарубежным партнерам доведена информация о внутренней и внешней политобстановке

Также Минобороны напомнили о статусе и содержании деятельности военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь. Фото: belta.by

Руководством Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси проведены встречи с представителями военно-дипломатических корпусов Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины, которые были аккредитованы при военном ведомстве Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Министерством обороны доведена информация зарубежным партнерам про текущую внутреннюю и внешнюю политическую обстановку. Также они представили анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств. Разъяснили меры Вооруженных сил Республики Беларусь по реагированию на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке Вооруженных сил по предназначению. Также Минобороны напомнило о статусе и содержании деятельности военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Министерстве обороны Республики Беларусь.

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