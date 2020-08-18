МВД заявило о 44 оставшихся задержанных за участие в протестах

На информационных стендах или у входа в местах содержания размещены списки задержанных Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

18 августа на официальном телеграм-канале МВД вышла информация о том, что в местах содержания задержанных территориальных ОВД Беларуси еще находятся 44 административно арестованных за то, что они участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях.

На информационных стендах или у входа в местах содержания размещены списки этих задержанных.

В их числе в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми силовики сейчас проводят следственные действия. При входе в здание центра размещена информация об этих людях.

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