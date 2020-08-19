Власти Гродно согласились выполнить ряд требований, которые были выдвинуты протестующими
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Гродненском областном исполнительном комитете ответили на требования, которые были выдвинуты представителями объединенного штаба Тихановской, а также профсоюзов различных предприятий Гродно и общественности. Ответ размещен на официальном сайте Гродненского городского исполнительного комитета.
Чего же добились активисты?
- в результате переговоров штаба Тихановской, представителей организаций и предприятий Гродно, а также активистов города был создан Совет общественного согласия;
- мероприятия в центре города проводить можно. Также в ответе уточняют, что во время массовых мероприятий со стороны властей Гродно будет оказываться техническая и медицинская помощь, а также информационное сопровождение;
- Гродненский областной Совет депутатов уже подготовил в прокуратуру и суд ходатайство по объективному рассмотрению административных дел;
- сотрудники милиции публично извинились перед задержанными и пострадавшими в результате протестов;
- задержанные во время протестов граждане уже отпущены;
- на митинге, который состоялся в Гродно 17 августа, присутствовали депутаты. Об этом просили люди;
- на рабочих, которые принимают участие в забастовках, давление оказываться не будет. Данную информацию сообщили руководству предприятий;
- у активистов теперь есть возможность выступить в эфире телеканала «Гродно Плюс».