Власти Гродно согласились выполнить ряд требований, которые были выдвинуты протестующими Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гродненском областном исполнительном комитете ответили на требования, которые были выдвинуты представителями объединенного штаба Тихановской, а также профсоюзов различных предприятий Гродно и общественности. Ответ размещен на официальном сайте Гродненского городского исполнительного комитета.

Чего же добились активисты?

- в результате переговоров штаба Тихановской, представителей организаций и предприятий Гродно, а также активистов города был создан Совет общественного согласия;

- мероприятия в центре города проводить можно. Также в ответе уточняют, что во время массовых мероприятий со стороны властей Гродно будет оказываться техническая и медицинская помощь, а также информационное сопровождение;

- Гродненский областной Совет депутатов уже подготовил в прокуратуру и суд ходатайство по объективному рассмотрению административных дел;

- сотрудники милиции публично извинились перед задержанными и пострадавшими в результате протестов;

- задержанные во время протестов граждане уже отпущены;

- на митинге, который состоялся в Гродно 17 августа, присутствовали депутаты. Об этом просили люди;

- на рабочих, которые принимают участие в забастовках, давление оказываться не будет. Данную информацию сообщили руководству предприятий;

- у активистов теперь есть возможность выступить в эфире телеканала «Гродно Плюс».