«Уволен за честное высказывание своей гражданской позиции»: Константин Райкин поддержал Латушко и Купаловский театр

Константин Райкин поддержал Латушко и Купаловский театр. Фото: официальная страница театра "Сатирикон" в Facebook

Известный актер театра и кино, художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин выразил свою поддержку Павлу Латушко и Купаловскому театру. Заявление Райкина было опубликовано на официальной странице театра «Сатирикон» в сети Facebook.

«В Минске у наших коллег настоящая беда. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы 17 августа был уволен генеральный директор Павел Латушко. Его уволили за то, что он честно высказал свою гражданскую позицию в поддержку людей, которые выходят на протесты. Я прочел текст этой речи. Она точная и ясная. Она призывает соблюдать Конституцию и наказывать тех, кто нарушает ее. За это Латушко уволили. Большая часть актеров Купаловского театра, включая худрука театра и режиссера Николая Пинигина, написали заявления на увольнения», - подчеркнул Райкин.

Он также добавил, что всей душой поддерживает протест против беззакония и жестокости.

«Главная драматургия разворачивается на площадях и улицах белорусских городов. Очень важно, что вы выступаете в этом остром спектакле в роли смелых и порядочных людей. Родные мои, я с вами», - резюмировал актер.