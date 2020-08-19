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«Упрощенный пакет документов для получения виз уже подготовлен»: Польша готовится принять белорусов, которые захотят уехать из страны

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач
Инна КорсакИннаКорсак
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Польша готовится принять белорусов

Польша готовится принять белорусов

Фото: Оксана БРОВАЧ

В Польше готовятся принять белорусов, которые захотят уехать из страны в связи со сложившейся ситуацией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач во время заседания комиссии по иностранным делам 17 августа.

«Мы готовимся к возможной волне политических беженцев, которые из-за преследований захотят уехать из Беларуси. Упрощенный пакет документов для получения виз и въезда уже подготовлен», - приводит слова Пшидача агентство РИА-Новости.

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