В Минске приземлился борт ТУ-214 из Москвы, предположительно принадлежащий ФСБ России

ТУ-214. Фото: avia.pro. Носит иллюстративный характер.

Вечером 18 августа в белорусской столице приземлился борт Ту-214ПУ из Москвы, согласно данным сервиса FlightRadar, принадлежащий ФСБ России.

Согласно открытым источникам информации, примерно в 16.00 по московскому времени рейсом RSD010 лайнер, который в качестве базового использует объединенный авиационный отряд спецназначения, вылетел из московского аэропорта «Внуково», а в 17.17 приземлился в национальном аэропорту «Минск».

Тут же белорусы начали задаваться вопросами, что это за борт и зачем он к нам прилетел. Стали выяснять. Оказывается, известно только об одном лайнере Ту-214 такой модификации с регистрационным номером RA-64523.

Он был построен на Казанском авиационном заводе (КАПО им. Горбунова). Источник казанского издания «Бизнес Online» в авиастроительной отрасли сообщает, что аббревиатура в названии модификации борта расшифровывается как «высотный пункт управления». На Казанский авиазавод заказ на этот самолет поступил в 2011 году от объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ. Также в открытых источниках есть сведения о том, что лайнер используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова.

Есть и другие версии. Ранее сообщалось, что Лукашенко договорился с Путиным, что при первом же запросе глава России окажет белорусскому коллеге помощь «по обеспечению безопасности Беларуси».

Также ранее сообщалось, что в Беларуси стартовали военные учения АрМИ-2020 и что в связи с этим в ближайшее время в страну прибудут снайперы из России и Таджикистана, а военные из Армении и Сербии уже в Беларуси.

18 августа стало известно и то, что ситуацию в Беларуси с Путиным намерен обсудить президент США Дональд Трамп, а в Конгрессе США Москву уже предостерегли от предоставления военной помощи Минску.