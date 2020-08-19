«Призываю вас не признавать результаты выборов в Беларуси»: Тихановская обратилась к лидерам стран Европы

Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты выборов. Фото: скриншот с видеообращения

Светлана Тихановская обратилась к лидерам стран Европы и призвала их не признавать результаты выборов, прошедших в Беларуси 9 августа. Свое видеообращение она записала на английском языке.

«Призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов. Для того, чтобы произошла мирная передача власти в Беларуси, с моей стороны было выдвинуто предложение о создании Национального координационного совета. Он инициирует проведение новых выборов, куда будут допущены международные наблюдатели», - заявила Тихановская.

Она также напомнила, что во время мирных акций протеста, которые проходят в Беларуси, к протестующим была применена сила со стороны силовиков.

«И это происходит сегодня в самом центре Европы», - подчеркнула Тихановская.

Светлана призвала лидеров европейских стран «уважать суверенитет Беларуси, выбор белорусского народа и принципы международного права».