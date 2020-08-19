Погода в Беларуси на 19 августа: по-прежнему тепло, но с дождями и грозами

Прогноз погоды в Беларуси на 19 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси 19 августа ожидаются дожди с грозами. Но теплая погода сохранится. Об этом сообщили в БелТА со ссылкой на Республиканский центре по гидрометеорологии.

В отдельных районах Беларуси ожидаются сильные дожди. Ветер прогнозирует неустойчивый от 3 до 8 м/с, а при грозах — до 14 м/с.

Теплая погода сохранится. Днем ожидает до 26 градусов тепла. А по Гомельской области — до + 27 градусов. По северо-востоку воздух прогреется до 19 градусов со знаком плюс.

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