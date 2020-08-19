Погранкомитет Беларуси: «В пункте пропуска «Новая Гута» задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске по СНГ»

Пограничники задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске по СНТ. Фото: пограничный комитет Беларуси
В пункте пропуска «Новая Гута» 18 августа пограничники задержали 34-летнего мужчину. Об этом сообщили на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
«Когда мужчина проходил паспортный контроль, удалось установить, что он находится в межгосударственном розыске по СНГ. Кроме того, сотрудники обнаружили в личных вещах 34-летнего мужчины револьвер и нож», - рассказали в погранкомитете.
Задержанный мужчина был передам сотрудникам милиции.
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