В Минске бывший следователь понес в РОВД коллективное обращение по поводу произвола силовиков в отношение граждан - и не вернулся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 18 августа жители Первомайского Района пришли к РОВД, чтобы встретиться с его начальником, а также начальником РОСК. От представителей МВД минчане хотели добиться справедливого расследования жестокого избиения жильцов подъезда сотрудниками ОМОНа.

Со слов жителей района, они также хотели воззвать к совести правоохранителей, которые участвовали в разгоне мирных акций протестующих.

О своем визите к РОВД жильцы местных домов представителей МВД предупредили заранее. В качестве своего представителя люди избрали бывшего следователя Первомайского районного отдела СК Александра Шагова.

Около 14 часов он пошел в РОВД, чтобы подать коллективное обращение. У здания его остались ждать около сотни человек.

Спустя несколько часов Александр на связь так и не вышел, его телефон был недоступен.

До того, как зайти в здание РОВД, Александр Шагов записал видеосообщение, в котором в случае пропажи просит считать его задержанным.

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