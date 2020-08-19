МВД: «У МТЗ 19 августа было несанкционированное массовое мероприятие. Двоих активистов задержали сотрудники милиции»

В МВД рассказали, что у МТЗ 19 августа сотрудники милиции задержали двоих активистов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что утром 19 августа у Минского тракторного завода прошло несанкционированное массовое мероприятие. Двоих активистов задержали сотрудники милиции. Об этом в Телеграм-канале ведомства сообщила пресс-секретарь Ольга Чемоданова.

«Люди, которые собрались утром у МТЗ, мешали сотрудникам завода пройти на работу. На место оперативно прибыли работники органов внутренних дел, чтобы предупредить собравшихся о том, что они нарушают законодательство. Также сотрудники попросили людей разойтись. Некоторые из них не прислушались к призывам. Для того чтобы избежать противоправных действий, сотрудники милиции оттеснили толпу и задержали двух самых активных граждан», - пояснила Чемоданова.

В ведомстве добавили, что один из задержанных оказался неработающим жителем Волковыска.

Уже начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Дело для рассмотрения будет передано в суд.