Лукашенко о завершении уборочной кампании в Беларуси: «Никто не отменял работы на селе»

Лукашенко рассказал о завершении уборочной кампании в Беларуси. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 19 августа провел заседание Совета безопасности по видеосвязи с участием руководителей регионов. На совещании президент затронул тему уборочной кампании, которая в Беларуси уже подходит к концу. Об этом сообщили в БелТА.

«Правительством и губернаторами была организована большая работа по функционированию экономики в стране. И в области сельского хозяйства, прежде всего. Вы же понимаете, что никто работы на селе не отменял. Уборочная кампания уже близится к финишу. Осталось убрать лишь десять процентов хлебов», - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что впереди предстоит еще много работы, чтобы «убрать богатый урожай».

«Работы действительно много. Мы должны быть уверены в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике будет стабильная у нас», - заявил белорусский лидер.

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