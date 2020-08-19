Лукашенко о рабочих заводов: «Их перед и после работы пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо»

Лукашенко сказал рабочим, что они хозяева на заводах, а значит не должны прятать глаза в асфальт. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 19 августа, проводя заседание Совета безопасности, Александр Лукашенко не преминул высказаться по теме забастовок на крупных заводах Беларуси. Так, он заявил, что гражданам угрожают, сообщила БелТА.

По словам Лукашенко, в подавляющем большинстве вся республика занята работой, но не стал отрицать, что общественно-политическая ситуация не лишена сложностей.

- Успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать,- не получится, - предупредил глава страны.

Также Лукашенко заявил, что в адрес семей военных и силовиков, госслужащих и работников СМИ поступают угрозы - это основное, что вызывает беспокойство.

- Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения, - напомнил президент.

Также, по словам Лукашенко, под прессингом находятся работники заводов и фабрик, руководство предприятий.

- Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся, - пообещал белорусский лидер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о завершении уборочной кампании в Беларуси: «Никто не отменял работы на селе»

Президент добавил, что еще «много работы, чтобы убрать урожай и быть уверенным в будущем» (подробности).

«Приезжаем на смену, спускаемся в шахту, но ничего не делаем»: шахтеры в Солигорске продолжают забастовку

Работники ОАО «Беларуськалий» говорят, что работа не прекращается полностью только там, где остановка по-настоящему опасна (подробности).