19 августа от огнестрельного ранения скончался еще один участник протестов - 43-летний Геннадий Шутов

19 августа от огнестрельного ранения скончался еще одни участник протестов – 43-летний Геннадий Шутов. Фото: личный архив

Геннадий Шутов стал очередной жертвой силовиков, которые с особой жестокостью расправлялись с белорусами вышедшими на акции протеста, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов. Факт смерти подтвердил Минздрав.

11 августа Геннадий Шутов пошел на такую акцию протеста в Бресте, чтобы выразить свою гражданскую позицию. А потом исчез. О судьбе мужчины родные ничего не могли узнать несколько суток. И только позже выяснилось, что Геннадий получил серьезное ранение, после которого сначала его отвезли в Брестскую районную больницу, а потом - вертолетом в минский военный госпиталь, где еще несколько дней находился в тяжелом состоянии.

К слову, после акции протеста в Бресте представители МВД действительно сообщили о раненном человеке. Однако шла речь о Геннадии или о другом человеке, неизвестно. Тогда же силовики уверяли, что в тот вечер в Бресте из оружия они стреляли на поражение, исключительно в «агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках» с целью защиты жизни и здоровья своих сотрудников, и только после того, как протестующих не останавливал предупредительный выстрел в воздух. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

А вот у участников той акции протеста другое мнение. По словам очевидцев, во время акции протеста Геннадий не вступал в драку с силовиками, не вел себя агрессивно. Он просто шел. В него выстрелили откуда-то сверху, предположительно с крыши здания. Пуля попала мужчине в голову.

Как рассказывала дочь Геннадия, врачи говорили о тяжелых и обширных повреждениях мозга… Сами медики говорили, что Геннадию сделали несколько операций, но достать пулю из головы мужчины так и не удалось. Одна из причин - ее не видел даже рентген. Это значит, что, скорее всего, пуля была резиновой.

До 19 августа мужчина пролежал в военном госпитале, не приходя в сознания, под аппаратом искусственной вентиляции легких. А в 10.20 19 августа его не стало…

Редакция «Комсомольской правды в Беларуси» выражает родными и близким Геннадия Шутова свои искренние соболезнования.

Напомним, официально мужчина стал третьей жертвой разгонов протестующих в Беларуси на акциях протестов после президентских выборов. Белорусы уже похоронили Александра ТарайковскогоАлександра Тарайковского, погибшего 10 августа на улице Притыцкого в Минске, и Александра ВихораАлександра Вихора из Гомеля.