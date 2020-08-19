Лукашенко о предлагаемых западными лидерами переговорах: «У этих господ бревно в глазу, но они этого не видят. Господь с ними»

По мнению Лукашенко западные лидеры не вправе ставить на повестку вопрос о ситуации в Беларуси, пока не решили проблемы в своих странах. Фото: БелТА.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 19 августа, действующий президент Беларуси провел совещание Совета Безопасности, на котором поднимал тему забастовок и нынешней политситуации в стране.

Но также на совещании Александр Лукашенко заочно обратился к руководству Запада, сообщила БелТА.

Так, президент, говоря о лидерах западных государств, которые намерены обсудить сложившуюся ситуацию в Беларуси, посоветовал обратить внимание на проблемы в своих странах. В связи с этой темой белорусский лидер заявил о финансировании уличных акций и беспорядков.

- Уже в открытую и не скрывая заявляют о сборе средств, которые затем направят в Беларусь. Мы это видим. Но, конечно, не можем отслеживать все поступающие средства - много идет наличными. Но мы знаем и на этом вопросе сконцентрируемся, - подчеркнул Лукашенко.

По мнению действующего президента, в тот момент, когда руководителями западных государств предлагаются белорусским властям «переговоры-разговоры - они продолжают гнуть свою линию».

- Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы они это услышали! Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Евросоюза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они, прежде всего, рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее, - перечислил глава республики.

После того, как будут решены названные выше проблемы, по мнению Лукашенко, западные власти вправе вносить в повестку и вопрос по Беларуси.

- Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними, - резюмировал Лукашенко.

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