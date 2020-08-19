Лукашенко: Только после принятия новой Конституции можем вести дискуссии о переизбрании власти

Белорусский президент заявил, что намерен удерживать страну в рамках правового поля. Фото: БелТА.

О том, что белорусские власти работают над законопроектом новой Конституции, глава Беларуси упоминал еще до президентских выборов - в июне 2020 года. Тогда он говорил, что ему предложили варианты без решительных изменений в Конституции - они не годятся, а также предложил, чтобы по новой Конституции на президентский пост мог претендовать только отслуживший в армии кандидат.

На заседании Совета безопасности в среду, 19 августа, действующий президент вновь вернулся к теме обновления Конституции, сообщило БелТА. В этот раз он связал тему Конституции с переменами, о которых говорят мирно митингующие.

- Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Всякие перемены должны быть прописаны в Конституции, - подчеркнул Лукашенко.

Здесь он уточнил, что работа над внесением изменений в главный закон страны продолжается и в ближайшее время активизируется. А то, как быстро будет принята новая Конституция Беларуси, зависит от поддержки населения страны.

- И по Конституции (Прим.: новой) мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти, - подметил президент.

Еще глава республики заметил, что в Беларуси существует нормативно-правовая база и действующая Конституция, которые должны поддерживаться и свято исполняться.

- У меня нет другого выхода, кроме как удержать страну в рамках правового поля согласно Конституции. В противном случае нами будут управлять другие, - сделал вывод Лукашенко.

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