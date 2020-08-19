«Призываем министерство доказать, что врачи не бессильны». В ответ на открытое письмо министра здравоохранения Владимира Караника медики написали свое открытое письмо

В ответ на открытое письмо министра здравоохранения Владимира Караника медики написали свое открытое письмо. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Существует количество бесспорных свидетельств того, что задержания демонстрантов происходили с чрезмерным применением силы»

Открытое письмо медиков опубликовал портал tyt.by. Вот текст этого письма.

- Нам, как и большинству здравомыслящих коллег, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в системе здравоохранения и в медицинской среде. Многочисленные поступления пациентов с пулевыми ранениями различной локализации, в том числе проникающими, в том числе с повреждением внутренних органов; минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга, травматическими ампутациями конечностей, обширными дефектами мягких тканей.

Это далеко не полный список того, с чем приходится иметь дело врачам в данный момент.

Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе анамнеза заболевания у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково - «избили омоновцы».

В сложившейся ситуации удивляет, что Министерство здравоохранения, как высший орган, объединяющий врачей, не проявило инициативу и в сложившейся обстановке «жуткого дефицита общения» это общение не наладило. Как главный. Как инициатор и регулятор.

- Мы не имеем этического права на забастовку как основной инструмент давления, поэтому призываем свое Министерство доказать, что врачи не бессильны, - прызывают медики главу Министерства.. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На данный момент существует количество бесспорных свидетельств того, что задержания демонстрантов происходили с чрезмерным применением силы. В районных управлениях внутренних дел, центрах изоляции правонарушителей, изоляторах временного содержания задержанных содержали в переполненных камерах, к ним применяли грубое физическое и моральное воздействие, нанося тяжелые телесные повреждения, которые могут привести к инвалидности, а в наиболее тяжелых случаях и к смерти.

«Разве время оказания помощи при травме должно зависеть от того, где находится человек»?

- Возможно, 9 августа для оказания медицинской помощи задержанным в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурила скорая помощь, однако эта помощь оказана не была, либо имело место препятствие оказанию помощи. Тому есть масса свидетельств в том числе и от наших коллег, которые провели 9, 10, 11 августа в стенах РУВД и СИЗО. Кроме того, ситуация в РУВД и СИЗО не поменялась ни 11, ни 12 августа.

Также есть свидетельства неоказания медицинской помощи задержанным в стенах учреждений ограничения свободы. Да, мы знаем и понимаем, что в этих стенах работают медицинские работники не системы здравоохранения, а пенитенциарной системы, и что есть постановление Министерства здравоохранения, которое регламентирует наше взаимодействие и устанавливает правила оказания помощи задержанным. Но разве правила оказания помощи должны меняться в зависимости от географии? Разве время оказания помощи при травме должно зависеть от того, где находится человек?

Наши прямые вопросы по поводу происходящего к министру здравоохранения Владимиру Степановичу Каранику, к сожалению, не были озвучены лично, однако были направлены в Минздрав, но не получили должного ответа.

Открытое заявление медицинских работников Республики Беларусь о прекращении насилия и соблюдении Конституции Республики Беларусь, опубликованное в сети еще 14.08.2020 года, собрало на данный момент 1644 подписи медицинских работников.

Кроме того, 14.08.2020 года было направлено электронное обращение в Минздрав и МВД с призывом разрешить врачам исполнить свой долг и оказать помощь задержанным с более чем 400 физическими подписями, собранными вручную.

«Мы не имеем этического права на забастовку как основной инструмент давления, поэтому призываем свое Министерство доказать, что врачи не бессильны»

- Разве время оказания помощи при травме должно зависеть от того, где находится человек? - задаются медики, работающие в сложных условиях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нам тоже не нужен пиар - нам нужен результат, именно поэтому 18.08.2020 года наши требования не изменились. Поскольку никакого результата не последовало. А требования простые:

1. Организовать беспрепятственный доступ специализированных бригад врачей системы Министерства здравоохранения в центры изоляции, следственные изоляторы и иные места, в которых могут содержаться задержанные.

2. Обеспечить медицинскому персоналу, который будет проводить осмотр всех задержанных, право самостоятельно и единолично принимать решение о госпитализации.

3. Предоставить информацию о пострадавших, получивших амбулаторную и стационарную помощь специализированным медицинским бригадам.

Возможно, эти требования уже не полностью актуальны. Однако коль уж конструктивное обсуждение было заменено обменом пресс-релизами, то наш заключается в следующем.

Поскольку де-факто Вы исполняете обязанности министра здравоохранения Республики Беларусь, мы обращались к Вам с главным требованием: обеспечить допуск врачей-травматологов, реаниматологов, хирургов в места, где содержатся заключенные после событий 9 - 11 августа, во имя спасения их здоровья и жизней. Это проблема, для решения которой не нужны «круглые столы». Кроме того, для предотвращения домыслов и дезинформации Министерство здравоохранения должно организовать централизованный сбор информации о потерпевших в ходе мирных акций и ежедневно информировать общественность о количестве и состоянии здоровья пострадавших, которые находятся в стационарах, ежедневно предоставлять информацию о количестве обратившихся за амбулаторной помощью по поводу травм, полученных в ходе мирных протестов, беспрепятственно предоставлять информацию всем журналистам (в том числе и негосударственных и неаккредитованных изданий), а также обязать руководителей лечебно-профилактический учреждений не препятствовать свободному общению врачей с прессой.

Медицинская общественность возмущена и следствием этого возмущения явилось создание многочисленных чатов, сообществ и каналов, где наши коллеги делятся своими переживаниями и ищут свежую информацию. Ту самую, которой нам так не хватает от официальных структур. Именно там мы ищем диалога за неимением инициативы от главы министерства здравоохранения. Именно там в сердцах люди высказываются о забастовке, как о крайней мере, к которой мы не можем прийти. Ни один врач не думает о бездействии, наоборот, в сложившейся обстановке, как и в ситуации с COVID-19, медицинские работники проявляют чрезвычайную сплоченность, самоорганизацию и взаимовыручку. Мы не имеем этического права на забастовку как основной инструмент давления, поэтому призываем свое Министерство доказать, что врачи не бессильны - и мы вместе можем остановить насилие, результаты которого видим именно мы.