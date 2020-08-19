Видеофакт. Лукашенко о Координационном совете штаба Тихановской: Черная сотня для приема, передачи власти

Лукашенко заявил, что создание альтернативных органов для захвата власти карается законом. Фото: БелТА.
Такие заявления президента прозвучали во время совещания Совета безопасности, видео с заседания опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на совещании Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул свою позицию о том, что создание в Беларуси тех или иных альтернативных органов власти является незаконным.
- Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели, - пояснил собравшимся чиновникам Лукашенко.
Но затем он заочно обратился и к оппозиции:
- Хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, - подытожил президент и добавил, что создание параллельно-альтернативных органов для захвата власти карается законом.
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