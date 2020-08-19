Минтруда бастующим заводчанам и работникам предприятий: Подумайте о пенсиях своих родителей

Призывая работников предприятий не останавливать производство, в Минтруда заявили, что в самом ведомстве работа идет в привычном режиме.
Фото: Виктор ПАЖИТОК
Пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси опубликовала на своем сайте обращение к трудовым коллективам.
Обращаясь к заводчанам и рабочим предприятий, которые присоединились к мирным акциям протеста, в Митруда призвали их отбросить эмоции, вспомнить, что от выбора каждого из трудящихся зависит соцобеспечение пенсионеров, а также их собственное будущее.
- В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам присоединиться к забастовкам, пикетам, митингам, а это означает - остановить работу предприятий и организаций, - констатировали в Минтруда.
И затем добавили, что за каждым работником стоят родители - многие уже в преклонном возрасте.
- В стране свыше 2,5 миллиона пенсионеров. Работники предприятий и организаций своим трудом обеспечивают им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение, - призвали в министерстве.
В заключение в Минтруда добавили, что в самом министерстве работа продолжается сейчас в привычном режиме.
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