Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

Песков заявил, что в ситуацию в Беларуси пытались вмешаться извне. Фото: Photo Agency/Pool via REUTERS.

О том, что в политситуацию в Беларуси предпринимались попытки вмешательства извне, сообщил ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина.

- В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния, вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Беларуси. С сожалением констатируем, что такие попытки имеют место. Но и считаем, что это недопустимо, - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее действующий президент Александр Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности.

По этому вопросу представитель российского лидера также высказался:

- Потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и ОДКБ сейчас нет. Но, действительно, в этих союзах ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен, - констатировал пресс-секретарь.

Резюмируя, представитель Кремля заявил, что Россия призывает сделать все возможное, чтобы ситуация внутри Беларуси была сохранена «в рамках правового поля и налаживания необходимого диалога».

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