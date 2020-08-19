Где в Беларуси сделать бесплатное ЭКО

Совмин определил учреждения здравоохранения, в которых ЭКО с 1 января 2021 года можно будет сделать бесплатно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Решение принято постановлением Совета министров за номером 483 от 17 августа этого года.

В нем прописаны условия для возможных претендентов на медуслугу, а также список медучреждений, в которых на нее можно будет рассчитывать с 1 января 2020 года.

Правила такие: для получения возможности пройти процедуру бесплатно, желающие должны обратиться в поликлинику по месту регистрации или пребывания либо в частный медицинский центр. Оба супруга должны быть белорусами, женщине должно быть не больше 40 лет. Далее супругам назначат медобследование и при необходимости лечение, после чего будут установлены показания или их отсутствие к применению ЭКО.

После обследования претенденты на бесплатное ЭКО должны будут лично обратиться с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов в комиссии по отбору пациентов в своем регионе. Решение комиссии должно быть озвучено не позднее 15 дней со дня подачи документов.

Если решение комиссии неудовлетворительное, супруги могут обжаловать его в вышестоящих комиссиях по вопросам предоставления бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения, а затем в суде.

При условии наличия медпоказаний к использованию донорских половых клеток бесплатно будет предоставлена одна попытка.

А теперь список медучреждений, в которых с 1 января 2020 года будет доступно бесплатное ЭКО: РНПЦ «Мать и дитя», столичный роддом №2, Гомельский областной диагностический центр «Брак и семья».