Лукашенко об иностранном военном присутствии: Это фейк. Ни одного военного человека из других государств в Беларуси нет

Лукашенко заявил, что власти Беларуси есть на кого опереться и она не дрогнет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» уже сообщала о том, что 19 августа белорусский лидер проводил заседание Совета безопасности, где рассказал об актуальной ситуации в стране, митингах и протестующих.

Но также Лукашенко поднял тему военного присутствия, пишет БелТА. На тему, есть ли в Беларуси на данный момент иностранные военные, действующий президент высказался так: «Это фейк».

- Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси... Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются, - спросил Лукашенко.

И тут же объяснил, что для таких сюжетов снимается военная техника и утверждается, что колонна движется, например, от границы России в Оршу.

- Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, - добавил президент.

Напомним, с 17 августа на западной границе Беларуси проходят военные учения, а кроме того, по словам действующего главы республики, правительством было принято решение о допмерах по защите госсуверенитета и госграницы на Западе страны.

- Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет, - констатировал белорусский лидер.

Также Лукашенко напомнил, что по стране проходят провластные митинги, в которых, по его словам, поучаствовали около 100 тысяч граждан.

- Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. Власти есть на кого опереться, мы не дрогнем, - заявил президент и добавил. - Те, кто за рубежом шашки точит, получат серьезный отпор. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо! И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом.

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