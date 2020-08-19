Лукашенко попросил Путина, чтобы тот попросил Меркель не вмешиваться в дела Беларуси

Лукашенко и Путин снова говорили по телефону. Фото: Андрей Покумейко, БелТА

Важная и очень любопытная подробность. Только за последние несколько дней Лукашенко и Путин разговаривали по телефону не менее четырех раз. Говорили о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Беларуси.

А уже 18 августа ситуацию в Беларуси между собой, и тоже по телефону, обсуждали Путин и Меркель. Известно, что во время разговора Ангела Меркель настаивала на том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных протестующих, вступило в диалог с обществом и оппозицией и непременно освободило заключенных.

Сегодня же, 19 августа, Лукашенко снова говорил по телефону с Путиным. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, во время этого разговора Лукашенко попросил Путина, чтобы тот передал канцлеру Меркель и другим странам западной Европы, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Беларуси.

- На сегодняшний день главное, чего мы хотим, это чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас, - цитирует Эйсмонт телеканал «Россия 1».

Также пресс-секретарь добавила, что на данный момент глава Беларуси не видит необходимости в разговоре с Меркель, потому как считает, что, вероятнее всего, эффект от него будет отрицательным.