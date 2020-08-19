Глава МИД Латвии: Мы не можем признать Тихановскую победителем выборов - результаты неизвестны

В правительстве Латвии заявили о своем отрицательном отношении к тому, что вопрос Беларуси решается не с официальным Минском, а с Кремлем. Фото: pixabay.com.

О том, что правительство Латвии не может признать экс-кандидата на президентских выборах в Беларуси Светлану Тихановскую победителем, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на национальное информагентство LETA.

Такое заявление сделал Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии. Еще глава ведомства подчеркнул, что кроме информации о том, что произошла фальсификация президентских выборов, других сведений нет. При этом в Латвии обеспокоены, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать ситуацию в Беларуси с Россией, а не с официальным Минском. В то время как в Латвии не один раз подчеркивали, что решение проблем Беларуси должно быть сосредоточено в самой республике, а не где бы то ни было.

- Лишь граждане Беларуси способны выработать решение белорусской проблемы. Но быстро его найти не удастся, - заметил Ринкевич.

В то же время, как добавил в эфире на телевидении глава МИД, Латвия готовит санкционный список и продолжает говорить о поддержке белорусов. По предположению министра Ринкевича в рассматриваемый санкционный список высших должностных лиц Беларуси должны войти как чиновники ЦИК, так и представители силовых структур.

Напомним, ранее правительство Латвии заявляло о своей готовности принять граждан Беларуси, которые хотят покинуть страну из-за протестов.