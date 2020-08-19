Лукашенко решил, как стабилизировать обстановку в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо навести порядок, мир и тишина, а у бастующих в СМИ не должно быть шанса вернуться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» уже писала о том, какие темы обсуждались на совещании Совета безопасности в среду, 19 августа.

Итогом заседания стали поручения, которые дал глава страны, сообщило БелТА. Решения, принятые на совещании Совбеза, должны будут стабилизировать обстановку в стране и касаются самых различных векторов.

Так, действующие власти намерены обеспечить безопасность и поддержать правопорядок в Беларуси, сохранить устойчивую работу предприятий и иных организаций, урегулировать деятельность СМИ, проинформировать зарубежных лидеров о политобстановке в республике и так далее.

Отдельные поручения были даны руководству ГПК, МВД и Минобороны.

Госпогранкомитету Лукашенко поручил усилить охрану госграниц по всему периметру, не допустить в страну из других государств «боевиков, оружие, боеприпасы и деньги для финансирования беспорядков».

Минобороны главнокомандующий ВС Беларуси приказал проследить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве - «отслеживать их движения и замыслы». А также, контролируя этот вопрос, «не стесняясь выводить белорусские Вооруженные силы и технику по направлению их передвижения».

Силам МВД президент распорядился и впредь не допускать беспорядков в стране и в столице.

- В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. Мы должны им вернуть спокойную страну, - обратил внимание Лукашенко.

Касательно протестов и митингов: трудовые коллективы защитить от угроз и шельмования на улицах. А о забастовках в СМИ - ОНТ, БТ и других:

- Хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться - такого шанса быть не должно. Ушли - уходите, - однозначно заявил президент.

КГБ Лукашенко поручил заняться выявлением и пресечением действий организаторов беспорядков, вскрывать каналы финансирования.

Поручения для МИДа: довести до глав западных государств информацию о ситуации в Беларуси, предупредить их об ответственности за разжигание, в том числе через финансирование, беспорядков и протестов.

В свою очередь белорусские СМИ, по поручению президента, должны активизироваться и вплотную заняться разъяснением, информированием и предупреждением людей, что программы Координационного Совета или, как их называет Лукашенко, «черной сотни» - путь в пропасть.

Задачи для правительства: обеспечить функционирование предприятий, поддержать руководителей предприятий в организации производственного процесса, решить повседневных задач и вопросов жизни граждан.

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